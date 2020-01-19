Квартальнов: принять команду после Билялетдинова — большой вызов для меня

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о выступлении казанской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Важно ли выиграть регулярный чемпионат? Мы на это не смотрим. Команда у нас хорошая, но перепады всё равно бывают. Сейчас вот немного похуже. Но это нормально. Мы же всего полгода вместе работаем. Ещё требуется время, чтобы все наладить. Мы бы хотели. Потому что в каждом матче выиграть хотим. Но зацикливаться на победе в регулярке точно не будем.

Перестроить команду после прошлого тренера? Но это же наша тренерская работа. Я понимал, на что иду. Принять команду после такого тренера, как Билялетдинов, — большой вызов для меня. В хорошем смысле этого слова. Потому что я к Зинэтуле Хайдяровичу отношусь с огромным уважением. Цыплят считают по осени, а хоккейные трофеи — весной. Мы ещё пока никакой путь с «Ак Барсом» не прошли", — цитирует Квартальнова сайт «Матч ТВ».