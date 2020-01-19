Макар — о рекорде «Колорадо»: не собираюсь идти домой и праздновать

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (5:3) прокомментировал рекорд клуба.

Статистика Кейла Макара в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020

«Очень польщён, но не собираюсь идти домой и праздновать. Это произошло благодаря хорошей игре всех парней. У нас очень много по-хоккейному умных игроков, и именно поэтому все так хорошо смотрятся и показывают лучшие личные результаты», — цитирует Макара пресс-служба НХЛ.

Кейл обновил рекорд «Колорадо», побив клубное достижение Джона-Майкла Лайлса 16-летней давности. Макар стал лучшим снайпером «лавин» среди защитников-новичков. В сезоне-2003/04 Джон-Майкл за весь сезон отличился 10 раз.