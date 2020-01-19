Макар — о рекорде «Колорадо»: не собираюсь идти домой и праздновать
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (5:3) прокомментировал рекорд клуба.
Статистика Кейла Макара в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020
«Очень польщён, но не собираюсь идти домой и праздновать. Это произошло благодаря хорошей игре всех парней. У нас очень много по-хоккейному умных игроков, и именно поэтому все так хорошо смотрятся и показывают лучшие личные результаты», — цитирует Макара пресс-служба НХЛ.
Кейл обновил рекорд «Колорадо», побив клубное достижение Джона-Майкла Лайлса 16-летней давности. Макар стал лучшим снайпером «лавин» среди защитников-новичков. В сезоне-2003/04 Джон-Майкл за весь сезон отличился 10 раз.
Макар обновил рекорд «Колорадо», побив достижение Лайлса 16-летней давности
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