Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Третьяк: Овечкин всё время жадный на голы, рвётся, не останавливается на достигнутом

Третьяк: Овечкин всё время жадный на голы, рвётся, не останавливается на достигнутом
Хоккей / НХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) Овечкин оформил хет-трик, в НХЛ он забросил 692 шайбы. Теперь Овечкин делит 8-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

«Александр — молодец, не останавливается на достигнутом, всё время идёт вперёд. У него есть рвение, чувство гола. Не так уж много нападающих, у которых оно есть. А он всё время жадный на голы, рвётся, не останавливается — настоящий профессионал.

Он настоящий профессионал. Сегодня поздравлю его позже. Мы вообще радуемся за всех наших игроков, кто там ставит рекорды», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Эль-Башир: очередной хет-трик отправляет Овечкина в стратосферу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020