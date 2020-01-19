Третьяк: Овечкин всё время жадный на голы, рвётся, не останавливается на достигнутом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) Овечкин оформил хет-трик, в НХЛ он забросил 692 шайбы. Теперь Овечкин делит 8-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

«Александр — молодец, не останавливается на достигнутом, всё время идёт вперёд. У него есть рвение, чувство гола. Не так уж много нападающих, у которых оно есть. А он всё время жадный на голы, рвётся, не останавливается — настоящий профессионал.

Он настоящий профессионал. Сегодня поздравлю его позже. Мы вообще радуемся за всех наших игроков, кто там ставит рекорды», — приводит слова Третьяка ТАСС.