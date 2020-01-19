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Яшин: Овечкину реально побить рекорд Гретцки, но загадывать нельзя

Яшин: Овечкину реально побить рекорд Гретцки, но загадывать нельзя
Хоккей / НХЛ 0

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) Овечкин оформил хет-трик, в НХЛ он забросил 692 шайбы. Теперь Овечкин делит 8-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

«Овечкин забил восемь голов в трёх матчах, но возьмите 20 игр — в них же никто не забьёт 70 шайб. Всё уравнивается. Сегодня ты забил 3 гола, а перед этим несколько матчей не забивал. Овечкин играет здорово, он бомбардир, который всегда забросит свои шайбы. «Вашингтон» строит игру на том, чтобы Александр завершал атаки. Он всегда много бросает.

Побить рекорд Гретцки реально. Хочу пожелать Саше удачи, но наверняка загадывать нельзя. Хоккей такая игра, где никогда не известно, что будет дальше. Будем надеяться и болеть за Овечкина», — приводит слова Яшина РИА «Новости».

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