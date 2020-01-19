Чернышенко: КХЛ дисквалифицировала бы игроков за беспричинные отказы от Матча звёзд

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся с участием ведущих хоккеистов в ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ.
«Накладывать дисквалификацию за отказ, как в НХЛ на Овечкина? У нас совсем не такая ситуация. Если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. У нас никаких проблем с этим нет. Мы бы наложили дисквалификацию за беспричинные отказы. По регламенту, за это полагается два матча пропуска.
Мы изучили все справки и увидели, что нашим боевым ветеранам действительно необходимо было лечение. С уважением к этому относимся и просим вас тоже уважительно относиться. У нас не так много замен и абсолютно звёздный состав. Из каждого клуба приехали реальные звёзды. Пишите об этом, рассказывайте. Здесь полный набор звёзд», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 января 2020
-
17:56
-
17:24
-
17:21
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:19
-
15:45
-
15:18
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:57
-
12:45
-
12:31
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:14
-
11:09
-
10:51
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:34