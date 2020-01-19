Чернышенко: КХЛ дисквалифицировала бы игроков за беспричинные отказы от Матча звёзд

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся с участием ведущих хоккеистов в ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ.

«Накладывать дисквалификацию за отказ, как в НХЛ на Овечкина? У нас совсем не такая ситуация. Если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. У нас никаких проблем с этим нет. Мы бы наложили дисквалификацию за беспричинные отказы. По регламенту, за это полагается два матча пропуска.

Мы изучили все справки и увидели, что нашим боевым ветеранам действительно необходимо было лечение. С уважением к этому относимся и просим вас тоже уважительно относиться. У нас не так много замен и абсолютно звёздный состав. Из каждого клуба приехали реальные звёзды. Пишите об этом, рассказывайте. Здесь полный набор звёзд», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.