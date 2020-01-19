Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чернышенко: КХЛ дисквалифицировала бы игроков за беспричинные отказы от Матча звёзд

Чернышенко: КХЛ дисквалифицировала бы игроков за беспричинные отказы от Матча звёзд
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся с участием ведущих хоккеистов в ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ.

«Накладывать дисквалификацию за отказ, как в НХЛ на Овечкина? У нас совсем не такая ситуация. Если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. У нас никаких проблем с этим нет. Мы бы наложили дисквалификацию за беспричинные отказы. По регламенту, за это полагается два матча пропуска.

Мы изучили все справки и увидели, что нашим боевым ветеранам действительно необходимо было лечение. С уважением к этому относимся и просим вас тоже уважительно относиться. У нас не так много замен и абсолютно звёздный состав. Из каждого клуба приехали реальные звёзды. Пишите об этом, рассказывайте. Здесь полный набор звёзд», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020