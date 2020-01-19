Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышёва в полуфинале Матча звёзд КХЛ
Команда Дивизиона Боброва вышла в финал ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В первом полуфинале Дивизион Боброва одержал победу в матче с командой Дивизиона Чернышёва. Встреча завершилась со счётом 7:4.
Счёт в матче в первом периоде открыл Герман Шапорев. Вскоре Владимир Ткачёв удвоил преимущество команды Дивизиона Боброва. В первом периоде Егор Морозов довёл преимущество команды до трёх шайб. Далее Никита Сошников сумел отыграть одну шайбу, но после этого Дмитрий Яшкин и Морозов вновь увеличили преимущество Дивизиона Боброва. После этого Сошников снова сократил отставание, но Шапорев оформил хет-трик, сняв все вопросы о результате матча. В концовке дубль в составе Дивизиона Чернышёва оформил Даррен Диц.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
19 января 2020, воскресенье. 16:25 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
7 : 4
Дивизион Чернышева
1:0 Шапорев (Морозов) – 02:48' (5x5) 2:0 Ткачёв (Яшкин, Хиетанен) – 04:34' (5x5) 3:0 Морозов (Гудачек, Шапорев) – 10:24' (5x5) 3:1 Сошников (Умарк) – 10:54' (5x5) 4:1 Яшкин (Дарзиньш, Хиетанен) – 12:06' (5x5) 5:1 Морозов (Рылов) – 13:27' (5x5) 5:2 Сошников (Диц) – 14:27' (5x5) 6:2 Шапорев (Гудачек, Яшкин) – 16:22' (5x5) 7:2 Шапорев (Морозов) – 17:51' (5x5) 7:3 Диц (Умарк, Сошников) – 18:13' (5x5) 7:4 Диц (Сошников, Умарк) – 18:24' (5x5)
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