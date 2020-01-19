Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышёва в полуфинале Матча звёзд КХЛ

Команда Дивизиона Боброва вышла в финал ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В первом полуфинале Дивизион Боброва одержал победу в матче с командой Дивизиона Чернышёва. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Счёт в матче в первом периоде открыл Герман Шапорев. Вскоре Владимир Ткачёв удвоил преимущество команды Дивизиона Боброва. В первом периоде Егор Морозов довёл преимущество команды до трёх шайб. Далее Никита Сошников сумел отыграть одну шайбу, но после этого Дмитрий Яшкин и Морозов вновь увеличили преимущество Дивизиона Боброва. После этого Сошников снова сократил отставание, но Шапорев оформил хет-трик, сняв все вопросы о результате матча. В концовке дубль в составе Дивизиона Чернышёва оформил Даррен Диц.