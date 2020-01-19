Кудашов: Овечкин все рекорды побил, что его ещё обсуждать?

Главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик, в НХЛ он забросил 692 шайбы. Теперь Овечкин делит 8-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

«По возможности стараюсь просматривать матчи НХЛ, хайлайты так уж постоянно. Естественно, смотрю статистические выкладки по нашим игрокам. Но по возможности смотрю хоккей, который показывают.

Овечкину уже столько всего передали, что пожелаю ему не отвлекаться и продолжать в том же духе. Я не знаю, догонит он Гретцки или нет. Я впервые увидел его, когда он попал в первую команду «Динамо». Мы вместе одно время играли, и если я не ошибаюсь, то он Уфе первый гол забил. Я его с детских лет знаю. Там была группа Мирнов, Терещенко, Щадилов. Они все вместе пришли. Это была плеяда хороших молодых хоккеистов. Неслучайно, что все они были на ведущих ролях. Овечкин все рекорды побил, что его ещё обсуждать?» — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.