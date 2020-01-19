Грецкий: Овечкин догоняет меня в списке лучших снайперов? Надо поднажать

Форвард команды дивизиона Тарасова Вячеслав Грецкий поделился эмоциями от участия в ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ. В полуфинале Матча звёзд КХЛ дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 8:6. Также Грецкий поделился мнением о результативности нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 692-ю шайбу В НХЛ. Он делит 8-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом, а рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки.
«Эмоции просто невероятные, атмосфера на арене просто супер. Очень приятно быть частью этого шоу. В какую команду ни зайди, везде звёзды, везде приятно. Я просто кайфую. Смогли сделать камбэк, молодцы! Забил гол, да. Шайба пришла ко мне, я бросил и забил. Ворота расколдованы. В финале мне стоит наконец сделать хет-трик? Можно, обязательно попробуем.
Овечкин догоняет меня в списке лучших снайперов? Ну да, надо поднажать. Поднажмём», — сказал Грецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
- 19 января 2020
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