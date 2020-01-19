Сорокин – о Матчах звёзд: в НХЛ шикарные призы, я бы лёд тогда грыз

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о результате матча 1/2 финала ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Команда дивизиона Тарасова, за которую играет Сорокин, в полуфинале обыграла команду дивизиона Харламова. Встреча завершилась со счётом 8:6.
«Забили голы, а потом чуть расслабились, но хорошо, что включились во втором периоде и довели матч до победы. Очень хотелось попасть в финал. Уже начинал волноваться. В конце матча ребята начали закусываться, появилась хоть какая-то интрига. Не знаю, лично мне нравятся такие игры. Что есть, то есть.
Я согласен, что со спортивным принципом было бы намного интереснее. Если бы все стали выкладываться, но есть риск получения травм, что никому не надо. Вратари играют на полную.
Ввести денежный приз, как в НХЛ? Блин, шикарные призы там, я бы лёд тогда грыз. Если ввести такую тенденцию и направлять деньги на благотворительность, то почему бы и нет?» — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 января 2020
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