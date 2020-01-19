Седлак: Челябинск – элитный хоккейный город в КХЛ. Немного жаль, что на МВЗ нет Гики

Нападающий «Трактора» и дивизиона Харламова Лукаш Седлак поделился мнением о ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ. В полуфинале дивизион Харламова уступил дивизиону Боброва со счётом 6:8.

«Конечно, немного обидно, что мы проиграли свой полуфинал дивизиону Тарасова, но не думаю, что сегодня это сильно важно. Я рад быть частью этого мероприятия, представлять «Трактор» на празднике хоккея. Думаю, что зрителям понравилось, ведь здесь много заброшенных шайб, команды играют в открытый хоккей.

Расстроился ли я, что на Матч звёзд не поехал Томаш Гика? Конечно, немного жаль, без него «химия» у моей команды не та (смеётся). Но другие ребята тоже сильные хоккеисты, с которыми мне приятно играть. В том числе и мой партнёр по «Трактору» защитник Ник Бэйлен. Благодарен челябинским болельщикам. Заметил, что их хватает на трибунах. Челябинск – элитный хоккейный город в КХЛ», — сказал Седлак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.