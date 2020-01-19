Арбитры засчитали гол в ворота Умарка после видеопросмотра
В эти минуты в Москве проходит ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место, в котором встречаются команды дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова, произошёл забавный эпизод. Во время игры нападающий дивизиона Чернышева Линус Умарк встал в ворота, заменив Юху Метсолу.
Финский голкипер отправился играть в поле, а Умарк, поменявшись амуницией, занял место в воротах. Шведский бомбардир в итоге пропустил шайбу, которую засчитали после просмотра видеоповтора.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.
В финале Матча звёзд КХЛ сыграют команды дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.
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