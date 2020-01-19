Крылов: Шумакову надо иметь в виду, что его так судят

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов во время ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ поделился мнением о завершившейся выездной серии команды.

«Выезд показал, что у нас сплочённая команда. Сейчас идёт подготовка к плей-офф. Будем надеяться, что начнём плей-офф сильными и уверенными. Контракт Войнова? Давайте дождёмся результатов сезона, он будет смотреть своё состояние и дальше принимать решение.

Я уже говорил, что по молодым игрокам палка о двух концах. С одной стороны, молодого игрока, типа Грицюка, можно просто убить в таких играх, и он потеряет всяческий интерес к дальнейшему росту. По Чинахову должно быть понимание, готов играть Егор в КХЛ или нет. Мы специально никого не держим, ни в МХЛ, ни в ВХЛ. На данный момент для наших молодых игроков время ещё не настало. Но я точно уверен, что тот же Спиценко на следующий год покажет себя и, скорее всего, закрепится в составе.

Репутация Шумакова? Слушайте, ну давайте меньше внимания этому уделять. Он молодец, провёл несколько великолепных матчей. Давайте поддержим его. Ну что я могу сказать по этому вопросу? Так судят его. Ему нужно это иметь в виду и дальше избегать таких моментов», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.