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Умарк совершил классный сейв, встав в ворота во время Матча звёзд КХЛ

Умарк совершил классный сейв, встав в ворота во время Матча звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ проявил себя в необычном амплуа. Во время матча за третье место Умарк, выступая за команду дивизиона Чернышева, встал в ворота, заменив Юху Метсолу.

В итоге шведский нападающий совершил впечатляющий сейв, не позволив сопернику забросить шайбу с близкого расстояния.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.

Но Умарк так и не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Он пропустил шайбу, которую засчитали после просмотра видеоповтора.

В матче за третье место дивизион Чернышева победил дивизион Харламова со счётом 9:8 Б. В финале играют команды дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.

В 2021 году Матч звёзд КХЛ будет проходить в Риге (Латвия).

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