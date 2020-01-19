Умарк совершил классный сейв, встав в ворота во время Матча звёзд КХЛ
Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ проявил себя в необычном амплуа. Во время матча за третье место Умарк, выступая за команду дивизиона Чернышева, встал в ворота, заменив Юху Метсолу.
В итоге шведский нападающий совершил впечатляющий сейв, не позволив сопернику забросить шайбу с близкого расстояния.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.
Но Умарк так и не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Он пропустил шайбу, которую засчитали после просмотра видеоповтора.
В матче за третье место дивизион Чернышева победил дивизион Харламова со счётом 9:8 Б. В финале играют команды дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.
В 2021 году Матч звёзд КХЛ будет проходить в Риге (Латвия).
Умарк — об игре в воротах: Улльмарк — не мой брат, но у меня определённо есть талант
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