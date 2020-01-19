Бобков: Умарк очень впечатлил. Было видно, насколько он талантливый человек

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением об игре форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка в воротах во время ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Умарк по ходу игры заменил в воротах голкипера Юху Метсолу.

«Умарк очень впечатлил. Насколько у человека горели глаза, как он сильно хотел постоять в воротах. Было видно, насколько он талантливый человек. Очень здорово сыграл, мне понравилось. Я в поле играть не люблю, это не моя тема. В детстве выходил, конечно, но особо не получалось.

Матч звёзд – это круто. Пришлось немного попотеть, но зрители увидели много голов, что самое главное. Ребята в защиту сегодня почти не возвращались, поэтому такой результат. Мы старались, чтобы зрителям было интересно.

Повысить спортивный интерес сложно. Травмы, травмы, травмы. Неохота их получать. Как-то надо повышать интерес, но нужно решить вопрос травм», — сказал Бобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.