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Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова в финале Матча звёзд КХЛ

Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова в финале Матча звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Дивизион Боброва стал победителем ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В финале дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 7:6 Б.

В составе победителей дубль оформил Микко Лехтонен. Также финский форвард забросил буллит в послематчевой серии. Кроме того, в составе дивизиона Боброва отличились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачёв и Герман Шапорев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

У проигравших дубль оформил Стефан Да Коста. Ещё по шайбе забросили Чарльз Дженовей, Сергей Шмелёв, Александр Сёмин и Кирилл Капризов.

Третье место в Матче звёзд КХЛ занял дивизион Чернышева, который обыграл дивизион Харламова со счётом 9:8 Б.

Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. Финал
19 января 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
7 : 6
Б
Дивизион Тарасова
0:1 Дженовей (Робинсон) – 01:08' (5x5)   0:2 Шмелёв (Грецкий) – 02:16' (5x5)   1:2 Хиетанен (Яшкин) – 04:26' (5x5)   1:3 Да Коста – 05:30' (5x5)   2:3 Рылов (Морозов, Шапорев) – 07:01' (5x5)   3:3 Лехтонен (Шипачёв) – 07:40' (5x5)   4:3 Ткачёв (Шипачёв) – 08:48' (5x5)   5:3 Шапорев (Рылов) – 10:18' (5x5)   5:4 Сёмин (Шмелёв) – 12:15' (5x5)   6:4 Лехтонен (Ткачёв) – 13:43' (5x5)   6:5 Да Коста (Дженовей) – 14:52' (5x5)   6:6 Капризов (Сёмин) – 16:48' (5x5)   7:6 Лехтонен – 20:00' (ПБ)
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