Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова в финале Матча звёзд КХЛ

Дивизион Боброва стал победителем ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В финале дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 7:6 Б.

В составе победителей дубль оформил Микко Лехтонен. Также финский форвард забросил буллит в послематчевой серии. Кроме того, в составе дивизиона Боброва отличились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачёв и Герман Шапорев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

У проигравших дубль оформил Стефан Да Коста. Ещё по шайбе забросили Чарльз Дженовей, Сергей Шмелёв, Александр Сёмин и Кирилл Капризов.

Третье место в Матче звёзд КХЛ занял дивизион Чернышева, который обыграл дивизион Харламова со счётом 9:8 Б.