Расмуссен: Умарк – классный хоккеист и крутой шоумен, но я за дисциплину Воробьёва

Нападающий дивизиона Харламова Деннис Расмуссен поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Во время матча за третье место форвард дивизиона Чернышева Линус Умарк занял место в воротах и сделал несколько сейвов. Дивизион Чернышева победил со счётом 9:8 Б.

«Да, мы потерпели обидное поражение в матче за третье место, но главное – доставили праздник зрителям. Думаю, болельщикам понравилась игра, как и вся Неделя звёзд.

Нападающий сборной Чернышева Линус Умарк сыграл в воротах? Линус – классный хоккеист и крутой шоумен, но мне по душе дисциплина Ильи Воробьёва в «Магнитке». Думаю, что Воробьёв прекрасно справился бы с ролью тренера на Матче звёзд, но, с другой стороны, у него сейчас было время поработать с командой и подготовиться к возобновлению регулярного чемпионата. Нас ждут очень важные матчи. Мне очень комфортно работать с этим специалистом, я чувствую доверие», — сказал Расмуссен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.