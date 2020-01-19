Дарзиньш: будем стараться, чтобы человек 15 из рижского «Динамо» попало на Матч звёзд КХЛ

Форвард команды дивизиона Боброва Лаурис Дарзиньш поделился эмоциями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В финале дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 7:6 Б.
«Выполнили задачу тренера. Утром поговорили, решили, что было бы весело выиграть. Ребята все довольны, рады. Надеюсь, что болельщикам тоже понравился этот праздник. С хорошим настроением возвращаемся в клубы.
В следующем году в Риге будем удивлять. Есть год, будем думать. У нас хороший отдел маркетинга, думаю, будет очень классное шоу в Риге. Приезжайте, мы вас всех ждём. Мы очень рады, что Риге выпала честь принимать такое событие.
Будут ли бальзам и шпроты? Что ребята закажут, то и будет. Будем стараться провести хороший следующий сезон, чтобы человек 15 из рижского «Динамо» попало на Матч звёзд КХЛ», — передаёт слова Дарзиньша корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 19 января 2020
-
21:04
-
20:56
-
20:47
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:07
-
20:02
-
19:55
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:12
-
19:04
-
18:42
-
18:29
-
18:17
-
18:10
-
17:56
-
17:24
-
17:21
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:19
-
15:45
-
15:18
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15