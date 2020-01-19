Дарзиньш: будем стараться, чтобы человек 15 из рижского «Динамо» попало на Матч звёзд КХЛ

Форвард команды дивизиона Боброва Лаурис Дарзиньш поделился эмоциями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В финале дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 7:6 Б.

«Выполнили задачу тренера. Утром поговорили, решили, что было бы весело выиграть. Ребята все довольны, рады. Надеюсь, что болельщикам тоже понравился этот праздник. С хорошим настроением возвращаемся в клубы.

В следующем году в Риге будем удивлять. Есть год, будем думать. У нас хороший отдел маркетинга, думаю, будет очень классное шоу в Риге. Приезжайте, мы вас всех ждём. Мы очень рады, что Риге выпала честь принимать такое событие.

Будут ли бальзам и шпроты? Что ребята закажут, то и будет. Будем стараться провести хороший следующий сезон, чтобы человек 15 из рижского «Динамо» попало на Матч звёзд КХЛ», — передаёт слова Дарзиньша корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.