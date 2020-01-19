Яшкин: хет-трики Овечкина – это что-то невероятное, надеюсь, он побьёт рекорд Гретцки

Нападающий московского «Динамо» и дивизиона Боброва, бывший форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Недели звёзд КХЛ, а также заявил, что следит за игрой своего бывшего клуба в НХЛ и лично за капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

«Побеждать всегда приятно. Старались сделать лучше для всех: для фанатов и для самих себя. Звёздный уик-энд понравился, а мне и лететь никуда не пришлось. Всё супер, классно было пообщаться с ребятами два замечательных дня. Впереди – важные матчи КХЛ. Немного перезагрузились, завтра потренируемся и в бой.

Овечкин штампует хет-трики в «Вашингтоне»? Видел, слежу за игрой Александра. Я только рад, что тут сказать? Это что-то невероятное. Дай бог, чтобы это продолжалось. Надеюсь, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Общаюсь с ребятами из «Кэпиталз», болею за них.

Новый контракт? Пока я играю за московское «Динамо», я здесь. Разговоров по новому контракту пока не было», — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.