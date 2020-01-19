Бочаров: если бы играл в поле, то, может быть, уже в офисе бумажки перебирал

Голкипер московского «Динамо» и дивизиона Боброва Иван Бочаров поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ.

«Я бы дал «самого ценного игрока матча» Лехтонену. Он в полном порядке. Я тоже играл всерьёз, просто в таких матчах очень тяжело. Я ничего не исполнял во время выезда из ворот. Там судья интригу внёс. Они переломили ход матча, сравняли счёт. Пришлось решать всё дело по буллитам.

Счёт скользкий был, не хотел подводить команду. Конечно, можно было сыграть в атаке, если бы вели в три-четыре шайбы или наоборот проигрывали с таким разрывом. Тогда можно было бы что-то исполнить. А так игра шла до заброшенной шайбы, поэтому не стал рисковать, хоть это и Матч звёзд.

Мне было бы интересно сыграть в нападении. Я начал играть в хоккей в пять лет, а голкипером стал только в семь лет. У меня достаточно неплохо получалось. Обычно в ворота встают те, кто плохо катается, а у меня и в поле хорошо получалось. Мы с Андреем Алексеевым вместе начинали в Марьино, играли в одном звене. Так судьба сложилась. Может быть, если бы играл в поле, уже в офисе бумажки перебирал бы», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.