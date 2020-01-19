Бочаров: в Москве не надо проводить Матчи звёзд, город не так сильно любит хоккей

Голкипер московского «Динамо» и дивизиона Боброва Иван Бочаров поделился эмоциями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Дивизион Боброва в финале обыграл дивизион Тарасова со счётом 7:6 Б.

«Конечно, Крикунов не даст выходного завтра. Думаю, что больше всех будем тренироваться. Умарк здорово сыграл. Если у Уфы два голкипера в ходе матча получат повреждения, то у них есть достойный кандидат. В «Динамо» тоже есть такие игроки, но не буду раскрывать секреты. Пусть соперники не знают об этом.

Скажу за себя, мне не с чем сравнивать Матчи звёзд, потому что я участвовал первый раз, а до этого видел только по телевизору. Мне в Москве всё понравилось, но, скорее всего, такие мероприятия нужно проводить в регионах, а не в Москве. К сожалению, арена вмещает около 12 тысяч зрителей, и то не удалось собрать аншлаг. Москва не настолько любит хоккей, как регионы. Нужно проводить либо там, либо в Москве что-то менять.

Мы обсуждали с организаторами, что можно изменить. Есть идеи. Что-то надо менять. Каждый год одни и те же конкурсы, многие ребята устают одно и то же делать. Россия против иностранцев? Ну, там получится, что команды по 25 человек, и многие будут долго сидеть на лавке, будут холодными. Не знаю. Может, поделиться надо будет правильно. Они сами думают, что можно придумать, но не могут пока найти», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.