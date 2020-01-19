Сёмин: какой смысл Овечкину ехать на Олимпиаду, если там не будет игроков из НХЛ?

Форвард «Витязя» Александр Сёмин поделился мнением о возможном будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сёмин предположил, что российский бомбардир не поедет на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).

«Овечкин на Олимпиаду не поедет, это моё мнение. Какой смысл ему туда ехать, если там не будет игроков НХЛ? Для чего ему это надо? Все реалисты, все всё понимают.

Он вышел на 9-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Тут говорить нечего. Человек играет, забивает. Постоянно слышу: вот-вот он остановится, но этого никак не происходит. Видимо, и не произойдёт никогда. Догонит ли он Гретцки? Тяжеловато ему будет. Он уже не такой молодой, сами всё понимаете. Хотя он сейчас разошёлся. Дай бог ему здоровья, чтобы он побил все рекорды НХЛ. Буду очень рад за него», — приводит слова Сёмина РИА «Новости».