Галлан: удивлён решением «Вегаса» об отставке, я должен был работать на Матче звёзд НХЛ

Жерар Галлан, уволенный с поста главного тренера клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», признал, что был удивлён и разочарован решением руководства клуба. В то же время специалист заявил, что не собирается зацикливаться на случившемся.

«Я был расстроен и удивлён, но понимаю, как устроен хоккей, иногда нужно что-то менять. «Вегас» принял тяжёлое решение. Уверен, оно было тяжёлым и для них.

Ещё полторы недели назад я был тренером, который должен был возглавить команду на Матче звёзд НХЛ. Мы лидировали в нашем дивизионе. Но затем всё изменилось, мы потерпели четыре поражения подряд. Клуб принял решение, которое мне не нравится, но оно было таким. Нужно двигаться дальше.

Я не планирую переживать из-за случившегося. Буду смотреть в будущее, именно так надо поступать, когда работаешь тренером. Я ещё далёк от завершения карьеры, наслаждаюсь работой», — приводит слова Галлана NHL со ссылкой на Journal Pioneer of Summerside.