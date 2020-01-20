А.Свечников открыл счёт в матче «Каролины» с «Нью-Йорк Айлендерс»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

Счёт в этом матче на шестой минуте открыл российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после отличного броска из правого круга вбрасывания. Результативные передачи на свой счёт записали защитник Бретт Песке и нападающий Нино Нидеррайтер.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь у Свечникова 19 заброшенных шайб и 24 голевые передачи в 49 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+12» и 36 минутах штрафного времени. Он является вторым бомбардиром команды, отставая от лидерующего финского нападающего Теуво Терявяйнена на два очка.

Андрей прервал свою безрезультативную серию, состояющую из четырёх матчей.

Всего за карьеру в НХЛ он набрал 80 (39+41) очков в 131 матче.