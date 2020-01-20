Гол А.Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1, прервавшей их 3-матчевую серию поражений.
Счёт в этом матче на шестой минуте открыл российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после отличного щелчка из правого круга вбрасывания.
В конце 2-го периода американский нападающий «Айлендерс» Андерс Ли сравнял счёт в этой встрече, который продержался до основного времени. В овертайме команды победителя также не выявили, а в буллитной серии сильнее оказались игроки «Харрикейнз».
Свечников провёл на льду 17 минут и 39 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету в этом матче 3 броска, 1 силовой приём, 2 заблокированных броска, а также реализованный буллит в послематчевой серии.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов остался в запасе на этот матч.
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