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Гол А.Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»

Гол А.Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1, прервавшей их 3-матчевую серию поражений.

Счёт в этом матче на шестой минуте открыл российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после отличного щелчка из правого круга вбрасывания.

В конце 2-го периода американский нападающий «Айлендерс» Андерс Ли сравнял счёт в этой встрече, который продержался до основного времени. В овертайме команды победителя также не выявили, а в буллитной серии сильнее оказались игроки «Харрикейнз».

Свечников провёл на льду 17 минут и 39 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету в этом матче 3 броска, 1 силовой приём, 2 заблокированных броска, а также реализованный буллит в послематчевой серии.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов остался в запасе на этот матч.

Свечников забросил свою 19-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в игре с «Айлендерс»
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Песке, Нидеррайтер) – 05:45' (5x5)   1:1 Ли (Сизикас, Мейфилд) – 39:04' (5x5)   2:1 Уильямс – 65:00' (ПБ)
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