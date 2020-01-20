А.Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1, прервавшей их 3-матчевую серию поражений.
Вратарь «Каролины» Джеймс Раймер, отразивший 26 бросков из 27 в основное время и 2 штрафных броска в буллитной серии, признан лучшим игроком матча.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, забивший гол и реализовавший буллит в послематчевой серии, стал второй звездой матча.
Третьей звездой встречи был признан автор победного буллита нападающий «Каролины» Джастин Уильямс.
«Каролина Харрикейнз», набрав 59 очков в 49 матчах, занимает 6-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (61) – 5-е.
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