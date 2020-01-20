Кейн стал самым молодым американцем, набравшим 1 000 очков за карьеру в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отметился результативной передачей. Таким образом, ему удалось набрать 1000-е очко в Национальной хоккейной лиге.

Видео можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

На счету 31-летнего нападающего 953 матча в НХЛ, в которых он забил 380 голов и сделал 620 результативных передач. Кейн стал самым молодым американцем, которому удалось набрать 1000 очков в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Патрик Кейн провёл 50 матчей, забив 24 гола и сделав 38 результативных передач.