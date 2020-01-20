Шестёркин: я мог бы сыграть лучше в матче с «Коламбусом»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2).

Шестёркин совершил 29 сейвов и был признан третьей звездой матча.

«Я мог бы сыграть лучше. «Мы должны были выигрывать сегодня. Я действительно разочарован, но нам нужно двигаться вперёд», — приводит слова Шестёркина Lohud.

Напомним, Шестёркин был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США. На протяжении первой части сезона он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов играл в Континентальной хоккейной лиге за санкт-петербургский СКА.