Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей НХЛ за 19 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 19 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя четыре матча.

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» — 4:3. «Пингвины» отыгрались со счёта 0:3, нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей при решающем голе.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 00:11' (5x5)   0:2 Бьорк (Койл, Дебраск) – 02:02' (5x5)   0:3 Пастрняк – 15:07' (5x5)   1:3 Симон (Кросби, Хёрнквист) – 16:34' (5x5)   2:3 Блюгерс (Кросби, Летанг) – 20:33' (5x5)   3:3 Джонсон (Танев) – 41:41' (4x5)   4:3 Раст (Малкин) – 52:35' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б). «Ураганы» прервали серию из трёх поражений, нападающий Андрей Свечников записал в актив заброшенную шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Песке, Нидеррайтер) – 05:45' (5x5)   1:1 Ли (Сизикас, Мейфилд) – 39:04' (5x5)   2:1 Уильямс – 65:00' (ПБ)

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:2). Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шей (Труба) – 18:23' (5x5)   1:1 Бьёркстранд – 46:08' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Дюбуа, Джонс) – 59:33' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Виннипег Джетс» — 5:2. Нападающий Патрик Кейн добрался до отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нюландер (Густафссон, Мёрфи) – 02:51' (5x5)   2:0 Густафссон (Нюландер, Хаймор) – 14:11' (5x5)   2:1 Шайфли (Элерс, Сбиза) – 38:17' (5x5)   3:1 Кемпф (Дак, Дебринкэт) – 49:29' (5x5)   4:1 Саад (Карпентер, Кейн) – 54:14' (5x5)   4:2 Лайне (Пионк, Уилер) – 57:51' (6x5)   5:2 Кубалик (Тэйвз, Мёрфи) – 58:26' (en)

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020