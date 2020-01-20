Результаты матчей НХЛ за 19 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя четыре матча.



«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» — 4:3. «Пингвины» отыгрались со счёта 0:3, нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей при решающем голе.

«Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б). «Ураганы» прервали серию из трёх поражений, нападающий Андрей Свечников записал в актив заброшенную шайбу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:2). Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 31.

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Виннипег Джетс» — 5:2. Нападающий Патрик Кейн добрался до отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги