38-летний Уильямс реализовал решающий буллит в первом матче после возобновления карьеры

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс нанёс решающий бросок в послематчевой серии буллитов с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б). 38-летний форвард проводил первый матч после возобновления карьеры, которую завершил после сезона-2018/2019. Нападающий провёл на льду 13 минут, нанёс три броска и сделал один силовой приём.

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В прошлом сезоне ветеран НХЛ набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.



Весной канадец провёл девятый решающий матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина 7 голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ). В межсезонье 38-летний Джастин взял паузу в карьере.