Куинн: Бучневич болеет. В нём не было энергии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2) прокомментрировал перевод российского нападающего Павла Бучневича в четвёртое звено по ходу встречи.



«Буч болеет. Сегодня в нём не было энергии, особенно в конце второго периода. А у Брендона Лемье она была». — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин получил 19 минут и 10 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 2 гола и совершил 29 сейвов.

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», у Панарина – «-1»