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Кейн, Уильямс и Бьёркстранд — три звезды дня в НХЛ

Кейн, Уильямс и Бьёркстранд — три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. 19 января в регулярном чемпионате было сыграно четыре встречи. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, во встрече с «Виннипег Джетс» (5:2) набравший своё 1000-е очко в НХЛ.

Второй звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джастин Уильямс, реализовавший победный буллит во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б). 38-летний хоккеист проводил свой первый матч после возобновления карьеры.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд, сделавший дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

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