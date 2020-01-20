Раст: Малкин здорово действовал в отборе и отдал передачу точно мне на крюк

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Питтсбург» Брайан Раст поделился впечатлениями от матча с «Бостон Брюинз» (4:3) и прокомментировал свою победную шайбу, заброшенную после передачи россиянина Евгения Малкина. «Пингвины» отыгрались со счёта 0:3.



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«Мы вылезали из таких дыр и раньше, так что знаем, что для этого требуется. Нужно было просто играть немного умнее. Что касается передачи от Малкина, то это был момент из разряда, когда Джино здорово действует в отборе. Он забрал шайбу, это было здорово. Я просто катился на пятачок и пытался быть готовым к броску — шайба пришла ко мне прямо на крюк», — приводит слова Раста официальный сайт «Питтсбурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.