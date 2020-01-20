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Кэссиди: сегодня у «Бостона» вновь была плохая защита и плохая игра вратаря

Кэссиди: сегодня у «Бостона» вновь была плохая защита и плохая игра вратаря
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от проигранного матча с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). В ходе встречи «Бостон» упустил преимущество в три шайбы.

«В матче с «Филадельфией» мы увидели плохую защиту и плохую игру вратаря. Сегодня, если быть честным, было то же самое. Не могу винить во всём голкипера, шайбы были нормальными, но вратарь должен выручать, а защитники — нормально общаться между собой. Нельзя терять шайбу в таких ситуациях. Парни, которые могут забить, должны с большим усилием отрабатывать сзади. Мы должны быть мобильными, должны быть в состоянии перемещать шайбу. Мы допустили неисправимые ошибки в матче с очень хорошей командой. Что это, недостаток внимания? Мы потеряли свою концентрацию? Мы просто сделали сопернику несколько хороших подарков», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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«Питтсбург» стал второй командой за 10 лет, кто победил «Бостон» в основное время, уступая в три шайбы.
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