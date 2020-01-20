Кэссиди: сегодня у «Бостона» вновь была плохая защита и плохая игра вратаря

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от проигранного матча с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). В ходе встречи «Бостон» упустил преимущество в три шайбы.
«В матче с «Филадельфией» мы увидели плохую защиту и плохую игру вратаря. Сегодня, если быть честным, было то же самое. Не могу винить во всём голкипера, шайбы были нормальными, но вратарь должен выручать, а защитники — нормально общаться между собой. Нельзя терять шайбу в таких ситуациях. Парни, которые могут забить, должны с большим усилием отрабатывать сзади. Мы должны быть мобильными, должны быть в состоянии перемещать шайбу. Мы допустили неисправимые ошибки в матче с очень хорошей командой. Что это, недостаток внимания? Мы потеряли свою концентрацию? Мы просто сделали сопернику несколько хороших подарков», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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