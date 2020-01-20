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Уильямс — о первом матче после возвращения: в животе порхали бабочки

Уильямс — о первом матче после возвращения: в животе порхали бабочки
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился впечатлениями от матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б). 38-летний форвард провёл первую игру после возобновления карьеры. Айстайм Уильямса составил 13 минут, он нанёс три броска в створ ворот, сделал один силовой приём, а в послематчевой серии буллитов нанёс решающий бросок.

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«Если честно, то я нервничал весь матч. В животе у меня порхали бабочки, но я себя успокаивал. Я сыграл уже 1200 таких матчей. Было здорово. Думаю, что первые пару игр я проведу на адреналине. А затем форма станет лучше и играть будет полегче», — приводятся слова Уильямса на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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