Хелльберг, Войнов, Ткачёв и Шугаев — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 18-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Магнус Хелльберг (СКА), одержавший победы в двух матчах недели и пропустивший лишь одну шайбу. Шведский голкипер отразил 97,30% бросков при коэффициенте надёжности 0,50.
Лучшим защитником признан Вячеслав Войнов («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трёх гостевых матчах и набравший в них 4 (0+4) очка. Защитник омского клуба отметился ассистентскими дублями в матчах с «Адмиралом» 15 и 16 января, не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.
Лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв (СКА), вместе с командой одержавший победы в двух матчах и набравший в них 5 (3+2) очков. Ткачёв набирал очки во всех играх, отметившись дублем в матче с «Йокеритом».
Лучшим новичком признан вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), проведший два полных матча, в одном из них одержавший победу и пропустивший в общей сложности две шайбы. 21-летний голкипер череповецкого клуба отразил 93,33% бросков при коэффициенте надёжности 1,49.
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