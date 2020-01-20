Плющев — о Матче звёзд: получающие немалые деньги игроки не должны устраивать цирковое шоу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил мнение, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги многие специалисты и сами хоккеисты не рассматривают всерьёз.
«Я очень много сил и здоровья отдал хоккею, поэтому привык всегда рассматривать его со спортивной составляющей. Профессиональные спортсмены, получающие, кстати, немалые деньги в своих клубах, должны биться за результат, а не устраивать шоу, порой напоминающее трюки в цирке. Вот взять, к примеру, недавнюю „Русскую классику“ в ВХЛ, прошедшую в Тюмени под открытым небом. Почти 20-градусный мороз, борьба на каждом участке площадки, полный стадион… А вчера зрителям показали фигурное катание с элементами хоккея», — рассказал Плющев «Чемпионату».
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Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.
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