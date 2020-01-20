Кейн: 1000-е очко в НХЛ — особенный момент, все стали меня поздравлять
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал своё достижение, установленное во встрече с «Виннипег Джетс» (5:2). Американский форвард добрался до отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге.
«Особенный момент. Приятно уже оставить это позади и начать двигаться дальше. Но было здорово — все вышли на лёд и стали меня поздравлять. Мне было приятно разделить этот момент с ребятами», — цитирует Кейна официальный сайт лиги.
На счету 31-летнего нападающего 953 матча в НХЛ, в которых он забил 380 голов и сделал 620 результативных передач. Кейн стал самым молодым американцем, которому удалось набрать 1000 очков в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Патрик Кейн провёл 50 матчей, забив 24 гола и сделав 38 результативных передач.
Кейн стал самым молодым американцем, набравшим 1000 очков за карьеру в НХЛ. Видео
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