Лучич: если Макдэвид перестанет играть в пас, легко забьёт 70 голов за сезон

Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич поделился мнением об игре форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.



«Есть ребята, которые катят так же быстро, как Коннор. Но они не могут резко менять направление движения, играть в пас, видеть поле на такой скорости. Этим он отличается от других. Возможно, от всех, кто когда-либо вообще играл в хоккей. Я не знаю, сколько шайб он забросит, если вдруг перестанет играть в пас. 70? 75? Не знаю, сможет ли он забить 100 голов, но 70 легко. Он всю площадку проходит», — приводит слова Лучича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В текущем сезоне 23-летний Макдэвид записал на свой счёт 76 (27+49) баллов при показателе полезности "-2" и 22 минутах штрафа.