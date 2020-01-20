«Динамо» Мн отправило в фарм-клуб Осипкова. В октябре ему забил Зарипов с центра площадки

Вратарь минского «Динамо» Александр Осипков командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно», информирует «Белорусский хоккей». 22-летний вратарь был вызван из фарм-клуба всего неделю назад, успев сыграть за основную команду «зубров» только два периода.



Всего в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Осипков провёл в составе минского «Динамо» четыре матча и одержал одну победу, отражая 84,4% бросков при коэффициенте надёжности 4,16.



Напомним, недавно генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что в клубе собираются дать больше практики белорусским вратарям.



В октябре Осипков пропустил гол с центра площадки после броска Даниса Зарипова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.