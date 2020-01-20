Бенгтссон: отказать СКА было невозможно, мало кто не захочет играть в Петербурге

Защитник СКА Лукас Бенгтссон вспомнил обстоятельства перехода в клуб из Санкт-Петербурга и рассказал о целях, которые ставит на сезон.
«Как я говорил ранее, СКА — одна из лучших команд в мире. Когда у тебя на столе есть предложение от такого клуба, то почему я должен сказать «нет»? Отказать СКА было невозможно. Переход в клуб КХЛ — это огромный шаг вперёд. Думаю, в мире найдется мало хоккеистов, которые откажутся играть в Петербурге.
Я общался только с руководством СКА. Если бы другие клубы хотели видеть меня в составе, то они вышли бы на моего агента, но конкретное предложение поступило только от петербургского клуба. Я очень рад, что сделка состоялась и теперь я играю в Санкт-Петербурге.
Мне важно продемонстрировать мой лучший хоккей в СКА. Я хочу побеждать каждый год. У нас великолепная команда в этому году, поэтому считаю, что у нас есть шанс выиграть Кубок Гагарина, хотя это будет непросто. ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард» — эти команды хотят выиграть не меньше, чем мы. Сначала надо закончить регулярный чемпионат как можно выше. Затем в плей-офф идти шаг за шагом. Если всё сложится, то мы обязательно порадуем наших болельщиков Кубком Гагарина!», — цитирует Бенгтссона пресс-служба СКА.
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