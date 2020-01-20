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Сошников: если будет хорошее предложение из НХЛ, надо пробовать

Сошников: если будет хорошее предложение из НХЛ, надо пробовать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников не стал исключать, что однажды вернётся в НХЛ.

«Знал, что вернусь в КХЛ уже в декабре. Догадывался, что меня, скорее всего, обменяют.

Откуда такая уверенность? Почти год не играл, а в Питере огромная конкуренция. Не был уверен, что на меня рассчитывают. У СКА свои амбиции, у меня была своя жизненная ситуация. Понимал, что наши пути разойдутся. Так что главная причина возвращения — травмы. Надо было перезагрузить карьеру.

После переезда как будто вдохнул глоток свежего воздуха. Сейчас хочу приносить пользу «Салавату Юлаеву», а дальше видно будет.

Рассчитываю ли на второй шанс в НХЛ? Уверен, что все, кто вернулся, думают об этом. Если будет хорошее предложение, надо пробовать», — приводит слова Сошникова «Матч ТВ».

Сошников: у «Салавата» есть проблемы, в некоторых ситуациях играем неправильно
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