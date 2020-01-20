Сошников: «Салават Юлаев» попадёт в плей-офф, ни у кого в команде сомнений нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников признался, что уфимцы не переживают из-за борьбы за путёвку в плей-офф КХЛ. В настоящее время «Салават Юлаев» занимает лишь восьмое место в Восточной конференции.

«У нас очень сильная конференция. Так что почти не важно, с какого места продолжать борьбу за Кубок Гагарина.

Так что не паримся по поводу места в таблице, обыгрывать всё равно надо всех. А то, что мы попадём в плей-офф, — в этом ни у кого в команде нет сомнений.

Сейчас мы просто недовольны своей игрой. Упускаем победы из-за своей расхлябанности. Пропускаем контратаки либо не сразу вкатываемся в матч.

Нам необходимо начать выигрывать равные матчи, потому что во встречах на вылет все противостояния будут от ножа, с разницей в одну шайбу.

Хорошо, что сейчас есть время немного посмотреть другим взглядом на наш хоккей. Понять, что не так происходит в команде. В этом плане перерыв на Матч звёзд нам должен пойти на пользу.

Тренеры внесут коррективы, хотя хоккеистам самим необходимо понять, что мы делаем не так. Ведь тренеры тренерами, но на льду всё зависит от игроков», — приводит слова Сошникова «Матч ТВ».