«Филадельфия» вызвала Рубцова из фарм-клуба из АХЛ
«Филадельфия Флайерз» вызвал российского форварда Германа Рубцова из фарм-клуба, сообщает пресс-служба команды НХЛ. 21-летний Рубцов выступал в фарм-клубе «Лихай Вэлли» в АХЛ.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиг
В текущем сезоне Рубцов провёл в НХЛ лишь три матча, но не отметился в АХЛ. Принял участие в 28 матчах и набрал 12 (2+10) очков. Показатель полезности россиянина составил «-2».
Календарь матчей Национальной хоккейной лиги
В ноябре Рубцов получил травму, повредив плечо. В итоге российскому нападающему пришлось пропустить несколько недель. Травму 21-летний форвард получил в результате столкновения с одним из соперников в центре площадки. Это случилось в матче с «Шарлотт Чекерс».
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