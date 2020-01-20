«Филадельфия» вызвала Рубцова из фарм-клуба из АХЛ

«Филадельфия Флайерз» вызвал российского форварда Германа Рубцова из фарм-клуба, сообщает пресс-служба команды НХЛ. 21-летний Рубцов выступал в фарм-клубе «Лихай Вэлли» в АХЛ.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиг

В текущем сезоне Рубцов провёл в НХЛ лишь три матча, но не отметился в АХЛ. Принял участие в 28 матчах и набрал 12 (2+10) очков. Показатель полезности россиянина составил «-2».

Календарь матчей Национальной хоккейной лиги

В ноябре Рубцов получил травму, повредив плечо. В итоге российскому нападающему пришлось пропустить несколько недель. Травму 21-летний форвард получил в результате столкновения с одним из соперников в центре площадки. Это случилось в матче с «Шарлотт Чекерс».