Защитник юниорской сборной России Кудрявцев: в матче с Данией готовились к полуфиналу

Защитник юниорской сборной России (игроки в возрасте до 16 лет) Кирилл Кудрявцев поделился эмоциями от победы в матче со сборной Дании (9:0) на юношеских Олимпийских играх.

«Все матчи полезные. Мы таким образом готовились к завтрашнему полуфиналу. Например, отрабатывали во втором периоде наложение смен. Настраивались очень серьёзно, знали, если расслабимся, то соперники нас будут бить. В концовке уже чуть экономили силы.

Надо держать концентрацию, потому что чуть расслабишься, и можно либо гол получить, либо травму. Если работы нет — можно и покататься, и потянуться, чтобы держать себя в тонусе. В полуфинале никого не боимся. Без разницы, с кем играть — настроимся и будем готовиться», — цитирует Кудрявцева пресс-служба Олимпийского комитета России.