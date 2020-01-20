Тренер юниорской сборной России: не хочу давать оценку команде до окончания турнира

Главный тренер юниорской сборной России U16 по хоккею Владимир Филатов поделился впечатлениями после победы над Данией (9:0) в матче юношеских Олимпийских игр. Ранее в первом матче на турнире россияне обыграли канадцев со счётом 6:2. В результате российская сборная вышла в полуфинал турнира. Соперник российских юниоров по полуфиналу пока неизвестен.

«Не хочу давать оценку команде до окончания турнира. Ребята старались, выполняли установку — молодцы. Не вижу проблемы в том, что почти все шайбы забили ребята из первого звена. Тренерам неважно, кто забивает. Главное, чтобы был положительный результат», — цитирует Филатова пресс-служба Олимпийского комитета России.

В матче с Данией хет-трик оформил Иван Мирошниченко, а Матвей Мичков стал автором покера.