Драйзайтль: не обязательно забивать по два гола в каждой игре, можно решать исход иначе

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал, как ему удаётся демонстрировать высокую результативность. По словам нападающего, он постоянно работает над собой, чтобы улучшать собственную игру. В текущем сезоне Драйзатль набрал 75 (27+47) очков в 49 матчах регулярного чемпионата.

«Повышенное внимание соперников? От этого никуда не деться. Если ничего не делать, а просто стоять на одном месте, тебя быстро раскусят. Надо искать новые подходы, новые способы, как влиять на игру. Совсем не обязательно забивать по два гола в каждой игре. Можно решать её исход другими способами. Вот я и работаю на тренировках, стараюсь не останавливаться в развитии и двигаюсь дальше", — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.