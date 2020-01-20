Драйзайтль: не обязательно забивать по два гола в каждой игре, можно решать исход иначе
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал, как ему удаётся демонстрировать высокую результативность. По словам нападающего, он постоянно работает над собой, чтобы улучшать собственную игру. В текущем сезоне Драйзатль набрал 75 (27+47) очков в 49 матчах регулярного чемпионата.
«Повышенное внимание соперников? От этого никуда не деться. Если ничего не делать, а просто стоять на одном месте, тебя быстро раскусят. Надо искать новые подходы, новые способы, как влиять на игру. Совсем не обязательно забивать по два гола в каждой игре. Можно решать её исход другими способами. Вот я и работаю на тренировках, стараюсь не останавливаться в развитии и двигаюсь дальше", — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.
Дуэт Макдэвида и Драйзайтля — лучший в НХЛ в XXI веке по очкам на этом отрезке сезона
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