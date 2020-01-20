Бержерон: «Бостону» надо было продолжать давить в матче с «Питтсбургом»

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон остался недоволен действиями своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвингз». «Бостон» в первом периоде забросил три шайбы, но умудрился не только растерять преимущество, но ещё и проиграть со счётом 3:4. Победную шайбу в составе «Питтсбурга» забросил Брайан Раст, которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.

«Каждый игрок команды должен нести ответственность. Я говорил об этом уже неоднократно. Мы выигрывали со счётом 3:0, но оставалось играть ещё очень много. Нам надо было продолжать давить и увеличивать преимущество», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах.