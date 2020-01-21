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2 очка Задорова помогли «Колорадо» нанести 5-е подряд поражение «Детройту»

2 очка Задорова помогли «Колорадо» нанести 5-е подряд поражение «Детройту»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Колорадо» дублями отличились нападающие Назен Кадри и Натан Маккиннон, ещё по голу забили Мэттью Ньето и Райан Грейвз. У «Детройта» забивали Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин и Дживани Смит.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 23 секунды, оформив две голевые передачи при показателе полезности «0». Также он совершил 2 броска, 4 силовых приёма, 1 потеря шайбы и 1 перехват. Теперь на его счету 9 (2+7) очко в 45 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+5» и 49 минутах штрафного времени.

Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев провели на площадке 17 минут 7 секунд и 10 минут 46 секунд соответственно. Очков не набрали.

«Колорадо Эвеланш», набрав 62 очка в 49 матчах, занимает второе место в Западной конференции. «Детройт Ред Уингз» (28), потерпев 5-е поражение кряду, — на последнем месте на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Ларкин) – 02:28' (5x5)   1:1 Кадри (Макар, Рантанен) – 21:02' (5x4)   2:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 22:56' (5x5)   3:1 Кадри (Бураковски, Задоров) – 44:19' (5x5)   4:1 Ньето (Джост, Грейвз) – 45:12' (5x5)   4:2 Ларкин (Бертуцци, Задина) – 47:02' (5x5)   5:2 Грейвз (Бураковски, Кадри) – 53:59' (5x5)   5:3 Смит (Фаббри, Ларкин) – 57:57' (5x5)   6:3 Маккиннон (Коул, Задоров) – 59:00' (en)
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