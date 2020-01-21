2 очка Задорова помогли «Колорадо» нанести 5-е подряд поражение «Детройту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.
В составе «Колорадо» дублями отличились нападающие Назен Кадри и Натан Маккиннон, ещё по голу забили Мэттью Ньето и Райан Грейвз. У «Детройта» забивали Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин и Дживани Смит.
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 23 секунды, оформив две голевые передачи при показателе полезности «0». Также он совершил 2 броска, 4 силовых приёма, 1 потеря шайбы и 1 перехват. Теперь на его счету 9 (2+7) очко в 45 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+5» и 49 минутах штрафного времени.
Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев провели на площадке 17 минут 7 секунд и 10 минут 46 секунд соответственно. Очков не набрали.
«Колорадо Эвеланш», набрав 62 очка в 49 матчах, занимает второе место в Западной конференции. «Детройт Ред Уингз» (28), потерпев 5-е поражение кряду, — на последнем месте на Востоке.
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