Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Сент-Поле на стадионе Эксел Энерджи-центр проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. Третий гол за «Флориду» забил российский нападающий Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Кейт Яндл и Александр Барков.
Видео с голом Дадонова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 39 (22+17) очков, которые он набрал в 48 играх сезона.
За карьеру в НХЛ Дадонов провёл 259 матчей, в которых забил 88 голов и сделал 106 результативных передач.
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