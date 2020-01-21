Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Сент-Поле на стадионе Эксел Энерджи-центр проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. Третий гол за «Флориду» забил российский нападающий Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Кейт Яндл и Александр Барков.

Видео с голом Дадонова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 39 (22+17) очков, которые он набрал в 48 играх сезона.

За карьеру в НХЛ Дадонов провёл 259 матчей, в которых забил 88 голов и сделал 106 результативных передач.