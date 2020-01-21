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Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»

Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Американский защитник «Флориды» Кейт Яндл набрал 4 очка, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Российский нападающий Евгений Дадонов стал автором забитого гола. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 4 гола и совершил 29 сейвов.

«Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Флорида» в свою очередь одержала пятую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида Пантерз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Яндл (Хоффман, Ватрано) – 04:01' (5x5)   1:1 Сперджен (Стаал, Сутер) – 19:43' (5x4)   1:2 Барков (Браун, Яндл) – 27:28' (5x5)   2:2 Канин (Эрикссон Эк, Бродин) – 30:59' (4x5)   2:3 Дадонов (Яндл, Барков) – 42:02' (5x4)   3:3 Паризе (Сперджен, Сутер) – 44:19' (5x4)   4:3 Канин (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 47:06' (5x5)   4:4 Трочек (Строльман, Яндл) – 55:52' (5x5)   4:5 Аччари (Экблад, Писик) – 59:54' (5x5)
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