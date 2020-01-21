Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Американский защитник «Флориды» Кейт Яндл набрал 4 очка, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Российский нападающий Евгений Дадонов стал автором забитого гола. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 4 гола и совершил 29 сейвов.

«Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Флорида» в свою очередь одержала пятую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида Пантерз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».