Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Американский защитник «Флориды» Кейт Яндл набрал 4 очка, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Российский нападающий Евгений Дадонов стал автором забитого гола. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 4 гола и совершил 29 сейвов.
«Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Флорида» в свою очередь одержала пятую победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида Пантерз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Яндл (Хоффман, Ватрано) – 04:01' (5x5) 1:1 Сперджен (Стаал, Сутер) – 19:43' (5x4) 1:2 Барков (Браун, Яндл) – 27:28' (5x5) 2:2 Канин (Эрикссон Эк, Бродин) – 30:59' (4x5) 2:3 Дадонов (Яндл, Барков) – 42:02' (5x4) 3:3 Паризе (Сперджен, Сутер) – 44:19' (5x4) 4:3 Канин (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 47:06' (5x5) 4:4 Трочек (Строльман, Яндл) – 55:52' (5x5) 4:5 Аччари (Экблад, Писик) – 59:54' (5x5)
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